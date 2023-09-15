Новый детский сад открыли в минском микрорайоне Сокол

Первые подарки ко Дню народного единства. Новый детский сад открыли сегодня в микрорайоне Сокол. Дошкольное учреждение рассчитано на 230 мест. Там будет создано 12 групп, в том числе 2 ясельные. Город детства в три этажа. Есть бассейн, музыкальный и гимнастический залы. Для эффективного образовательного процесса - компьютерная игровая, ресурсные центры и творческие студии.