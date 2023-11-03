3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Детский сад № 586 открыли в Центральном районе Минска
В столице продолжается осенний марафон подарков! В Центральном районе сегодня открыли детский сад № 586. Это новостройка на 230 мест. Первых воспитанников примут уже на следующей неделе.
Для развития дошкольников - бассейн, гимнастический и музыкальный зал. Ждут на занятия в компьютерном классе, творческих лабораториях и ресурсных центрах. Всего организуют 12 групп, в том числе ясельные. В перспективе - интегрированное обучение.
С заботой о маленьких воспитанниках оформили территорию. На зеленой зоне - игровые и спортивные комплексы. Есть футбольное мини-поля. Предусмотрено также безбарьерное окружение.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе