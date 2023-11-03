ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Детский сад № 586 открыли в Центральном районе Минска

В столице продолжается осенний марафон подарков! В Центральном районе сегодня открыли детский сад № 586. Это новостройка на 230 мест. Первых воспитанников примут уже на следующей неделе.

Для развития дошкольников - бассейн, гимнастический и музыкальный зал. Ждут на занятия в компьютерном классе, творческих лабораториях и ресурсных центрах. Всего организуют 12 групп, в том числе ясельные. В перспективе - интегрированное обучение.

С заботой о маленьких воспитанниках оформили территорию. На зеленой зоне - игровые и спортивные комплексы. Есть футбольное мини-поля. Предусмотрено также безбарьерное окружение.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все