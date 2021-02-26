Новый детский сад открылся в Гродно

Еще один пример социальной ориентированности нашего государства. В новом микрорайоне Гродно сегодня открылся современный детский сад на 230 мест. Здесь спортивные и музыкальные залы, компьютерный класс, комната безопасности и даже собственный бассейн. Садик начали возводить одновременно с первыми многоэтажками. Для молодых и многодетных семей, которых большинство в микрорайоне, учреждение стало настоящим подарком.



