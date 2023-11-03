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Новый детский сад открыт в микрорайоне Брилевичи в Минске

Первые подарки к 7 Ноября для самых маленьких минчан. Новый детский сад под названием "Василек" расцвел сегодня в столичном микрорайоне Брилевичи.

В современном городке детства 3 этажа. Здесь будут воспитывать и развивать 230 ребят. Это 12 групп, в том числе 2 для интегрированного обучения. Также создан пункт коррекционно-педагогической помощи и безбарьерное пространство для деток с особенностями развития. Для счастливого детства продуманы комнаты творчества, музыкальный зал со сценой, спорткомплекс с тренажерами и бассейн.

Со следующей недели в новом детском саду начнется постепенная адаптация самых маленьких воспитанников - двухлетних детей. Затем к занятиям присоединятся старшие группы. Это уже шестое учреждение для развития дошколят в микрорайоне Брилевичи.

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