Новый детский сад открыт в микрорайоне Брилевичи в Минске

Первые подарки к 7 Ноября для самых маленьких минчан. Новый детский сад под названием "Василек" расцвел сегодня в столичном микрорайоне Брилевичи.

В современном городке детства 3 этажа. Здесь будут воспитывать и развивать 230 ребят. Это 12 групп, в том числе 2 для интегрированного обучения. Также создан пункт коррекционно-педагогической помощи и безбарьерное пространство для деток с особенностями развития. Для счастливого детства продуманы комнаты творчества, музыкальный зал со сценой, спорткомплекс с тренажерами и бассейн.

