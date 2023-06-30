Новый детский сад распахнул двери в жилом комплексе "Малая родина" в Минске

В подарок к празднику. По традиции накануне Дня Независимости открываются значительные социальные объекты. Сегодня в Заводском районе Минска свои двери распахнул новый детский сад. Открылся он в жилом микрорайоне с символическим названием "Малая родина". Яркие игровые комнаты, просторный спортивный зал, бассейн и центр патриотического воспитания - все для развития и оздоровления детей.

Глава администрации Заводского района Сергей Масляк отметил, что введение в эксплуатацию сада-новостройки стало хорошей точкой в застройке микрорайона "Малая родина".

"Всего в этом жилом комплексе с 2018 года было возведено 9 многоквартирных жилых домов, два паркинга, три плоскостные автостоянки. Открыт торговый объект. Созданы все условия для комфортного проживания. И все, что необходимо для повседневной жизни, находится в шаговой доступности",– рассказал Сергей Масляк.