Новый диагностический комплекс ввели в эксплуатацию в РНПЦ детской онкологии

Уникальный диагностический комплекс ввели в эксплуатацию сегодня, в Международный день детей больных раком, в РНПЦ детской онкологии. Это генетический анализатор, который имеет высокую производительность и позволяет получать данные объемом до 500 млн прочтений за один запуск прибора. Использование такого оборудования даст возможность в 10 раз быстрее и качественнее выявлять онкозаболевания и расширить область проводимых исследований.

Комплекс поможет при диагностике сложных клинических случаев и в других смежных областях медицины. Каждый год в нашей стране злокачественными новообразованиями заболевают около 300 детей. И если 30 лет назад удавалось излечить всего 10-15 % детей, то сейчас можно говорить об успешном результате в 80-85 % случаев.