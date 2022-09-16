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Новый диагностический корпус с кабинетом МРТ открыли в Дзержинске

Развитие региональной медицины с заботой о людях. Новый диагностический корпус открыли в Дзержинской центральной районной больнице. Его построили специально для размещения магнитно-резонансного томографа. Этот аппарат для исследования внутренних органов и мягких тканей позволит выявить заболевания и опухоли на самых ранних стадиях. На лучевую диагностику одной области нужно до получаса, результаты сканирования в виде детальных изображений. Кроме этого в корпусе оборудовали эндоскопический кабинет, работает компьютерный томограф и аппарат ультразвуковой диагностики.

Дзержинская ЦРБ сейчас обслуживает более 70 тысяч пациентов. Чтобы выйти на новый уровень оказания медицинской помощи, там недавно провели масштабную модернизацию.

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