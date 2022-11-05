Новый дом для семей военнослужащих открыли в Марьиной Горке

ВМарьиной Горке открыли новый дом для военных. Новоселы служат в пятой бригаде спецназа Вооруженных сил. Жилищный кооператив "Парашютист" объединит под одной крышей 60 семей. Поздравить жильцов и вручить ключи приехал командующий силами специальных операций Вадим Денисенко.

Как отметил командующий, очень важно, что выполнено поручение главы государства, и дом для семей военных строился не больше одного года от момента подачи заявления до получения заветных ключей.