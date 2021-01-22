Новый дом семейного типа открыли в Бресте. Коттедж появился в спальном микрорайоне города. И в нем создали безбарьерную среду. На новоселье устроили настоящий праздник: с поздравлениями и подарками. Родителями-воспитателями стали супруги Андрей и Мария Козловы. Родные дочери выросли, и они решили начать все сначала. Теперь они воспитывают еще двух мальчиков и четырех девочек. По словам главы семьи, решение стать родителями-воспитателями было принято уже давно.Всего в Брестской области уже 58 домов семейного типа. В них проживают 387 детей.



