Новый электросезон открыт. Шеринг самокатов и велосипедов возвращается в Минск

В городе уже появилась первая сотня самокатов. Их расставили в популярных локациях в центре города. Основная часть девайсов будет доступна на следующей неделе. Зимой гаджеты на колесах привели в порядок: заменили бамперы, ручки, шины и фонари. Также самокаты покрасили и обслужили аккумуляторы. Обновили и приложение: пользователям в этом году станут доступны новые функции. Цены за поездки не изменятся - в среднем 30 копеек за минуту.