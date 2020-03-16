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Новый электросезон открыт. Шеринг самокатов и велосипедов возвращается в Минск

В городе уже появилась первая сотня самокатов. Их расставили в популярных локациях в центре города. Основная часть девайсов будет доступна на следующей неделе. Зимой гаджеты на колесах привели в порядок: заменили бамперы, ручки, шины и фонари. Также самокаты покрасили и обслужили аккумуляторы. Обновили и приложение: пользователям в этом году станут доступны новые функции. Цены за поездки не изменятся - в среднем 30 копеек за минуту.

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