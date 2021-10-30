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Новый эпизод шоу X-Factor в Беларуси сегодня в 20:45 на "Беларусь 1"
Новые голоса, новые имена и только подлинные истории из жизни реальных, но очень талантливых людей - все это шоу X-Factor. Проект уверенно захватил телезрителей и претендует на лавры народного, ведь программу смотрят всей семьей.
На что готовы участники ради всеобщей зрительской любви? Кто достаточно прокачал вокальный мускул, а кому не место на сцене - решат звездные наставники: Ольга Бузова, Серега, Руслан Алехно и Сергей Соседов.
Почему наставники запели и что такое "чивауа" - обстоятельный экскурс в мир шоу-бизнеса из уст профессионалов. Шоу X-Factor не для слабонервных, но исключительно талантливых уже сегодня вечером на "Беларусь 1". Сразу после "Панорамы"в 20:45.
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