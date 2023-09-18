Новый этап на пути к взрослой жизни - свыше 9 тыс. ребят приехали в Студенческую деревню

Новый учебный год - волнительная пора. Свыше 9 тыс. молодых людей из разных регионов Беларуси и других стран приехали в Студенческую деревню в Минске. Определенно, это еще один этап на пути к взрослой жизни. Чем живут и как привыкают к новому месту новоиспеченные студенты?

Все для комфорта - общежития в Студенческой деревне

На территории есть все - поликлиника, магазины, кафе, рядом торговые центры, сразу за комплексом находится Ледовый дворец. В общежитиях есть тренажерные залы, если хотите заниматься спортом, можно записаться на секции или в кружки, чтобы петь и танцевать. Комнаты квартирного типа, кажется, территория маленькая, но на самом деле здесь есть все - душевая, санузел, кухня, и все это на пятерых человек - 2 в одной комнате, 3 - в другой.

Новые кровати, вместительные полки, где всем вещам есть место, все сделано для комфорта и удобства, на каждом этаже есть комнаты самоподготовки, если соседи будут мешать.

Александр Кирилко всегда знал, что ему путь в педагогику. Закончил школу в Пинске с золотой медалью. На вступительных экзаменах набрал почти 350 баллов и поступил вне конкурса.

Наши специалисты востребованы, к тому же белорусское образование с каждым годом все больше ценится в других странах. Оттого к нам и отправляют учиться своих детей и за 6 тыс. км - говорим мы сейчас о Китае. Ребята говорят на русском, правда, с акцентом, но главное, понимают. Один из них получил высшее образование в Китае, приехал поступить магистратуру в лингвистический.

"Беларусь и Китай - дружественные страны, и я очень счастлив быть здесь. Во-вторых, люди очень добрые, а кухня действительно вкусная. Еще мои друзья порекомендовали приехать в Беларусь. Я считаю, что здесь смогу получить достойное образование", - отметил студент МГЛУ из Китая.

Студсовет не дремлет

Кто всегда не спит в студенческой жизни, так это студсовет. Благодаря этим дамам организовываются все конкурсы, песни и танцы.

"У нас очень много тематических мероприятий, посвященных самым разным праздникам", - рассказала председатель студенческого совета общежития № 1 МГЛУ Дарья Рыбакова.

Споем под гитару - как проходят вечера в Студенческой деревне

В свободное от учебы время кто-то занимается в спортзале, кто-то играет на гитаре, а уже вечером все вместе собираются на коллективный запев.