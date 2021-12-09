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Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в Старых Дорогах
Новый объект на спортивной карте Минской области. Сегодня в Старых Дорогах торжественно открыли физкультурно-оздоровительный комплекс. "Аквастар" разместился в новом микрорайоне райцентра. Как отметили гости, среди которых и губернатор центрального региона Александр Турчин, объект возведен быстро - ровно за год. Здесь максимум возможностей для занятий физкультурой и фитнесом. Но главное - это бассейн. Заниматься плаванием смогут как учащиеся местной детско-юношеской спортивной школы, так и жители района. Для их досуга есть также бильярдный зал и сауна. Юные спортсмены к новоселью получили подарок от облисполкома - сертификат на покупку инвентаря.
Новогодний подарок - бассейн - до конца декабря получат и жители агрогородка Михановичи. В планах на ближайшие годы и новые физкультурно-оздоровительные комплексы в Дзержинске и Фаниполе, а также строительство бассейна в Узде.
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