Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в Старых Дорогах

Новый объект на спортивной карте Минской области. Сегодня в Старых Дорогах торжественно открыли физкультурно-оздоровительный комплекс. "Аквастар" разместился в новом микрорайоне райцентра. Как отметили гости, среди которых и губернатор центрального региона Александр Турчин, объект возведен быстро - ровно за год. Здесь максимум возможностей для занятий физкультурой и фитнесом. Но главное - это бассейн. Заниматься плаванием смогут как учащиеся местной детско-юношеской спортивной школы, так и жители района. Для их досуга есть также бильярдный зал и сауна. Юные спортсмены к новоселью получили подарок от облисполкома - сертификат на покупку инвентаря.