Физкультурно-оздоровительный центр "Кит" открыли в Михановичах

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Место больших спортивных возможностей, откуда вырастут будущие чемпионы! В агрогородке Михановичи Минского района сегодня открыли многофункциональный физкультурно-оздоровительный центр "Кит". У нового объекта - два бассейна, а в перспективе откроется и отделение водного поло. Во-вторых, тренажерный зал, а также мини-футбольная, баскетбольная и теннисная площадки открытого типа. Кроме юных спортсменов, "Кит" смогут посещать желающие.
В ближайшее время на физкультурно-спортивной карте Минской области появятся и очередные новички. В Старых Дорогах начали строить универсальный зал игровых видов спорта. Физкультурно-оздоровительные комплексы также возведут в Дзержинских и Фаниполе.