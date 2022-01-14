Физкультурно-оздоровительный центр "Кит" открыли в Михановичах

Место больших спортивных возможностей, откуда вырастут будущие чемпионы! В агрогородке Михановичи Минского района сегодня открыли многофункциональный физкультурно-оздоровительный центр "Кит". У нового объекта - два бассейна, а в перспективе откроется и отделение водного поло. Во-вторых, тренажерный зал, а также мини-футбольная, баскетбольная и теннисная площадки открытого типа. Кроме юных спортсменов, "Кит" смогут посещать желающие.