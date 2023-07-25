Новый формат: послы белорусских дипмиссий встретились с представителями СМИ в стенах Белтелерадиокомпании

Информационная работа - это очень важное составляющее работы дипломата. Мы, как посольство, там на передовых рубежах, в не самых простых условиях стараемся объективно довести информацию, позицию страны, наши подходы до внешней аудитории. Надеюсь, что и белорусы, и немцы через лучшую коммуникацию, в том числе по дипломатическим информационным каналам, будут все-таки лучше понимать друг друга, позволят уже межгосударственные отношения ввести в какую-то позитивную канву, которая, уверен, стратегически отвечает миру и безопасности в Европе. Это важно.

Денис Сидоренко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Германии