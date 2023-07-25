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Новый формат: послы белорусских дипмиссий встретились с представителями СМИ в стенах Белтелерадиокомпании

Информационное противоборство и работа со СМИ - в Минске продолжился ежегодный семинар глав дипмиссий. Сегодня в рамках учебы послы обсудили информационные вопросы. Местом встречи стала Белтелерадиокомпания - это новый формат. Участники встретились с представителями белорусского медийного сообщества. В рамках работы круглого стола обсудили ландшафт мирового и белорусского информационного поля. Разгорелась дискуссия на тему новых форм и направлений развития сотрудничества СМИ и дипмиссий за рубежом в непростых нынешних геополитических условиях.


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Информационная работа - это очень важное составляющее работы дипломата. Мы, как посольство, там на передовых рубежах, в не самых простых условиях стараемся объективно довести информацию, позицию страны, наши подходы до внешней аудитории. Надеюсь, что и белорусы, и немцы через лучшую коммуникацию, в том числе по дипломатическим информационным каналам, будут все-таки лучше понимать друг друга, позволят уже межгосударственные отношения ввести в какую-то позитивную канву, которая, уверен, стратегически отвечает миру и безопасности в Европе. Это важно.
Денис Сидоренко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Германии


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Около 60 руководителей загранучреждений съехались со всех уголков планеты. Учеба послов продлится до конца недели. Программа насыщенная. Среди важных тем вопросы внешней политики и экономики, туристические возможности Беларуси и развитие спорта. Особое внимание системе международных расчетов в условиях санкций и экспортному потенциалу. Беларусь выстраивает собственный путь развития в условиях полномасштабной гибридной войны.

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