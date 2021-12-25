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Новый год - 2022: в чем встречать, как украсить дом, что приготовить?

На пороге Новый 2022 год - долгожданное событие. В чем его встречать, как украсить дом, что приготовить - эти вопросы волнуют многих.Тематический гид по встрече Нового 2022 года составила Юлия Хмель.


Астрологический прогноз на 2022 год

Коронавирус по всему миру, политическое противостояние, разногласие в обществе. 2021-й принес немало испытаний. "А что подарит новый год?" - сегодня таким вопросом задаются тысячи людей. Богатство, семейное благополучие, покорение новых вершин - все это, по прогнозам астрологов, сулит наступающий 2022-й. Год Голубого Водяного Тигра по восточному гороскопу будет покровительствовать людям с решительным и благородным характером.

Кроме этого, год Тигра обещает продвижение по карьерной лестнице. Главное - быть готовым к этому ответственному прыжку! Особенно повезет тем, чья деятельность связана с ораторством, общественной работой и творчеством. Водная стихия, по древним китайским традициям, помогает самовыражению. Так, если в планах - записаться на курсы по рисованию или написать книгу, то 2020-й идеально подойдет для таких начинаний. Тигр вопреки общепринятому мнению - вовсе не одиночка. Так что, многих в году под его покровительством ждут и романтические истории.

Как встретить Новый год, чтобы задобрить Голубого Водяного Тигра?

Впрочем, как Новый год встретишь, так его и проведешь. А чтобы задобрить символ наступающего года, нужно подобрать соответствующий наряд. Поэтому стилисты советуют выбирать желтый, оранжевый, коричневый и голубой цвета. В приоритете одежда из натуральных материалов. Интересный акцент наряду тоже не помешает. Это могут быть асимметрия, разрезы, пышная юбка или рукава.

Что касается новогоднего стола, он должен быть красиво и изящно украшен, щепетильный Тигр предпочитает аккуратную сервировку. А из блюд лучше отдать предпочтение мясным деликатесам. Впрочем, не стоит игнорировать зелень на столе.

Так, следуя заветам китайского гороскопа, взамен можно получить удачу и богатство. А каким же будет Новый 2020 год - каждый узнает совсем скоро. Главное - верить, что желания, которые загадают белорусы в новогоднюю ночь, обязательно исполнятся.

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