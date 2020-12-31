Новый год на "Беларусь 1"

Трехчасовой марафон с участием белорусских звезд эстрады, а это несколько десятков исполнителей и коллективов, начнется сразу после

. А закончится через час после боя курантов. И какой же Новый год без тостов - к поздравлениям артистов присоединятся и телеведущие. С наступающим!