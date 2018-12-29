Новый год не только праздник, но и возможность заработать

Если для большинства белорусов это период больших трат, то для некоторых предпринимателей - золотое время. Как говорят эксперты, новогодний бизнес - это быстрый старт и быстрый период окупаемости. Куда уходят наши деньги в канун праздника? Расскажет Антон Малюта.

В последний день года люди делятся на два лагеря: одни готовят салаты под "Иронию судьбы", другие по примеру Жени Лукашина, только с меньшими последствиями, идут в баню. Переоценить значение легендарного фильма для появления такой традиции сложно. Благодаря картине Эльдара Рязанова, современные оздоровительные комплексы о проблемах с прибылью в декабре никогда и не слышали.

Но в ночь на первое января происходит настоящее чудо, и бани резко пустеют. Правда, ненадолго. После Нового года посещаемость вновь выходит на обычный уровень - люди восстанавливаются после праздников. Ничего не меняется только у тех, кто связывает посещение бани не с "Иронией судьбы", а со здоровым образом жизни.

Теперь о главном символе Нового года. Елочных базаров только в столице работает больше двух сотен. Главным смело можно назвать Комаровку. В среднем метр дерева здесь стоит 15 рублей. Традиционно на искусственные ели цены больше в несколько раз. Но и они находят своего покупателя.

Одними елками Комаровка не ограничивается. Новогодний ряд появляется здесь еще в середине ноября. Набор из шариков за 6 рублей, гирлянда за 15, бусы за 4. Все стабильно: и ассортимент, и спрос, который достигает пика перед самым Новым годом. Но некоторые минчане обходятся и без традиционных украшений.

Золотыми предновогодние дни остаются и для пиротехников. Шествие Дедов Морозов, концерты на Октябрьской площади и шоу у Ратуши. Каждый день по несколько мероприятий.

Наступление Нового года - событие долгожданное, и для торжественности момента не хватает, пожалуй, только салюта. Но это не беда. Сегодня многие люди, да и компании, заказывают себе личные пиротехнические шоу.

Корпоративы гремят во всю уже с середины декабря. Причем гремят в прямом смысле. Средняя цена большого пиротехнического шоу - 2000 рублей, на площадках поменьше могут организовать фонтаны и огненные машины. Специальные услуги есть и для тех, кто празднует Новый год не на улице, а в помещении.