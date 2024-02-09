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Новый год по-китайски! Расскажем о традициях, которые привлекают удачу и счастье

Праздник весны или Новый год по-китайски! Жители этой страны и все любители восточной культуры в предчувствии кульминации зимних торжеств. Новый год будут встречать сегодня в ночь на 10 февраля. А затем праздничное настроение и антураж будут царить еще в течение двух недель.

По традиции жители этой страны и хранители китайского наследия отмечают Новый год два раза в сезон: сначала вместе со всем миром - в ночь на 1 января, а затем по восточному календарю. Подробности у Александры Гойтан (видео).

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