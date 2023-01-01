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Новый год принес ряд изменений для белорусов
В Беларуси традиционно в январе обновили главный ориентир, от которого зависит зарплата бюджетников - базовую ставку. Теперь она составляет 228 рублей. Кошельки работников этой сферы потяжелели на 7,5%. За прошедший год эту величину повышали шесть раз.
Новый размер месячной минимальной зарплаты
Весомее стал и размер месячной минимальной зарплаты. Теперь ниже 554 рублей платить нельзя. В прошлый раз ее пересматривали в октябре, установили на уровне 487 рублей. В целом же за год минималка прибавила свыше 21%.
Новый налоговый режим и обязательное кассовое оборудование
Новации и в налоговой сфере. С сегодняшнего дня в Беларуси вводится добровольный налог на профессиональный доход для самозанятых. Для уплаты необходимо использовать специальное мобильное приложение. Ставка налога – 10% при годовом доходе не более 60 тысяч рублей. И 20% на все, что выше этой суммы. Кроме того, с сегодняшнего дня юрлицам и ИП при торговле продтоварами, в том числе и сельхозпродукцией в торговых местах и на ярмарках, необходимо использовать кассовый аппарат.
Изменение базовой величины
Базовая величина увеличивается в Беларуси с 1 января - данные изменения приняты постановлением Совмина. Размер одной базовой будет составлять 37 рублей, ранее она было 32 рубля.
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