Новый год принес ряд изменений для белорусов

В Беларуси традиционно в январе обновили главный ориентир, от которого зависит зарплата бюджетников - базовую ставку. Теперь она составляет 228 рублей. Кошельки работников этой сферы потяжелели на 7,5%. За прошедший год эту величину повышали шесть раз.

Новый размер месячной минимальной зарплаты

Весомее стал и размер месячной минимальной зарплаты. Теперь ниже 554 рублей платить нельзя. В прошлый раз ее пересматривали в октябре, установили на уровне 487 рублей. В целом же за год минималка прибавила свыше 21%.

Новый налоговый режим и обязательное кассовое оборудование

Новации и в налоговой сфере. С сегодняшнего дня в Беларуси вводится добровольный налог на профессиональный доход для самозанятых. Для уплаты необходимо использовать специальное мобильное приложение. Ставка налога – 10% при годовом доходе не более 60 тысяч рублей. И 20% на все, что выше этой суммы. Кроме того, с сегодняшнего дня юрлицам и ИП при торговле продтоварами, в том числе и сельхозпродукцией в торговых местах и на ярмарках, необходимо использовать кассовый аппарат.

Изменение базовой величины