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Новый год шагает по планете - как 2024 год встречали по всему миру
Новогодняя ночь - это то, что объединяет миллионы людей по всему свету. В кругу семьи, коллег или же друзей люди отмечают главный праздник зимы.
По всему Дубаю были слышны раскаты фейерверков. Небо вслед за Бурдж-Халифой озарялось в цвета, символизирующие сохранение различных видов природы и портреты лидеров ОАЭ. В новогоднюю ночь было установлено сразу два мировых рекорда: самая длинная цепь водных плавучих фейерверков и самый длинный прямой показ дронов.
Отсчет до полуночи прозвучал на главной площади в Мехико, где тысячи людей вместе отметили приход нового года.
12-минутным салютом ознаменовалось начало января в Бразилии. Тысячи людей собрались на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Многие придерживались афро-бразильских обрядов, поэтому были облачены в белое, чтобы привлечь мир в Новый год.
Не менее ярко прошли гулянья в Париже. Как туристам, так и жителям города надолго запомнится небо, украшенное в самые разные цвета, музыкальное сопровождение, а главное - инсталляция на Триумфальной арке.
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