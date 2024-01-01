Новый год шагает по планете - как 2024 год встречали по всему миру

Новогодняя ночь - это то, что объединяет миллионы людей по всему свету. В кругу семьи, коллег или же друзей люди отмечают главный праздник зимы.

По всему Дубаю были слышны раскаты фейерверков. Небо вслед за Бурдж-Халифой озарялось в цвета, символизирующие сохранение различных видов природы и портреты лидеров ОАЭ. В новогоднюю ночь было установлено сразу два мировых рекорда: самая длинная цепь водных плавучих фейерверков и самый длинный прямой показ дронов.

Отсчет до полуночи прозвучал на главной площади в Мехико, где тысячи людей вместе отметили приход нового года.

12-минутным салютом ознаменовалось начало января в Бразилии. Тысячи людей собрались на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Многие придерживались афро-бразильских обрядов, поэтому были облачены в белое, чтобы привлечь мир в Новый год.