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Новый год в комфортных апартаментах встретят обитатели столичного зоопарка

Многие переехали в сезонные теплые вольеры, оборудованные обогревателями и полом с подогревом. К тому же каждое животное имеет уютный уголок, где может спрятаться от холодов. Например, фламинго успели обжиться на новом месте зимовки. В новом вольере для водолюбивых южных птиц есть даже бассейн.

А вот некоторые экзотические животные вообще не боятся холодов. Представители семьи кошачьих хорошо переносят минусовую температуру, но становятся менее активными. Устойчивы к морозам и зубры, зебры, верблюды и ламы.

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