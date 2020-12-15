Новый год в комфортных апартаментах встретят обитатели столичного зоопарка

Многие переехали в сезонные теплые вольеры, оборудованные обогревателями и полом с подогревом. К тому же каждое животное имеет уютный уголок, где может спрятаться от холодов. Например, фламинго успели обжиться на новом месте зимовки. В новом вольере для водолюбивых южных птиц есть даже бассейн.