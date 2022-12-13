Новый год в кругу белорусской семьи: дети Донбасса приехали на отдых в Гомель и Новополоцк

Чужого горя не бывает, как и чужих детей. В Беларусь на отдых и реабилитацию приехали дети из Донбасса. Около ста ребят из Горловки и Лисичанска встретят Новый год в атмосфере дружбы, добра, заботы и мира. Они разместились в Гомеле и Новополоцке. Ольга Масловская рассказала о деталях.

Гостей с освобожденных территорий Донбасса Гомель встречает воздушными шарами и песнями. Хочется сделать все, чтобы ближайшие недели для этих детей стали самыми яркими и светлыми в уходящем году.

11-летняя Даша из Горловки признается: за совсем не мирную историю длиной в более чем восемь лет к ежедневным взрывам смогла привыкнуть, а чувство страха за себя и родителей стало неотъемлемой частью жизни.

Бахает очень сильно. У нас в принципе все нормально, иногда учимся онлайн. Школы не работают, только родители ходят на работу, а так ничего и нет. Как-то уже привыкла. Бывают рядом взрывы, очень страшно. Дарья Серова, жительница г. Горловка (Донецкая область)

В программе у ребят ежедневные оздоровительные процедуры, походы в цирк и на хоккейный матч, экскурсии, новогодние елки.

"Наш фонд уже долгое время оказывает помощь детям Донбасса с освобожденных территорий. Мы уже успели оздоровить более 2 тыс. детей. К нам приезжают многодетные семьи, инвалиды. В тех условиях, в которых они сейчас выживают, невозможно [находиться]. Хочется дать им хоть короткий промежуток мирной жизни", - рассказала Юлия Малова, представитель благотворительного фонда Алексея Талая.

Еще одна группа детей знакомится с достопримечательностями другого белорусского города - Новополоцка. В город нефтяников приехали почти 50 юных жителей Лисичанска.

Многонациональный Новополоцк, самый молодой город Беларуси, не мог остаться в стороне. И когда появилась возможность пригласить к себе на отдых этих детей, конечно, все поддержали эту инициативу: предприятия, организации, городские власти. Олег Буевич, председатель Новополоцкого городского Совета депутатов

Первое знакомство с Новополоцком состоялось в музее города. Комсомольцы-первостроители, промышленный гигант, первый белорусский бензин. Перед детскими глазами история длиной в полвека. Приезд в Беларусь для юных гостей - доброе приключение, предновогоднее чудо, в которое они, несмотря ни на что, продолжают верить.

В новогоднюю ночь я загадаю, чтобы, когда я вернусь домой, мой Лисичанск был таким же красивым и промышленным, как ваш Новополоцк. И чтобы мои мама и папа были живы. Тимофей Сапожников, житель г. Лисичанска (Луганская область)

Тимофею Сапожникову 11 лет. Он рассказал, что в родном городе работает всего одна школа. И учатся ребята не больше двух часов в неделю. В Беларуси Тимофей, как и другие участники поездки, сможет снова окунуться в обычную школьную жизнь.

За парты дети сядут уже завтра, 14 декабря. В 14-й - самой большой школе Новополоцка - будут обучаться 9 юных жителей Лисичанска. Встречи с ними здесь ждут как школьники, так и педагоги.

Всего пять школ города откроют двери для гостей. Дети станут участниками всех праздников и проектов. И даже больше.

Наталья Бурак, директор СШ № 14 г. Новополоцка, рассказала, что некоторыепедагоги и родители пожелали принять у себяприехавших детей, чтобы те встретили Новый год в кругу семьи.