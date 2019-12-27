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Новый год вместе с "Беларусь 2"
- телеканал для всей семьи предлагает в зимние праздники самым маленьким зрителям посмотреть чудесные анимационные фильмы, подросткам поучаствовать в квестах вместе с ведущими "Беларусь 2", а взрослым провести новогоднюю ночь в компании героев добрых комедий и приключенческих фильмов.
31 декабря в 09:55 "Беларусь 2" представит ленту "Три орешка для Золушки", а в 11:20 порадует анимационным фильмом "Холодное сердце".
В 16:10 телеканал покажет премьеру фильма "Я худею", а в 19:05 кинопоказ продолжит комедия "SOS, Дед Мороз, или Все сбудется!".
Анимацию для всей семьи "Три богатыря и принцесса Египта" "Беларусь 2" представит в 20:50.
"С Новым годом, мамы!" -возвестит в 22:15 одноименная комедийная мелодрама.
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