Новый год вместе с "Беларусь 2"

- телеканал для всей семьи предлагает в зимние праздники самым маленьким зрителям посмотреть чудесные анимационные фильмы, подросткам поучаствовать в квестах вместе с ведущими "Беларусь 2", а взрослым провести новогоднюю ночь в компании героев добрых комедий и приключенческих фильмов.

31 декабря в 09:55 "Беларусь 2" представит ленту "Три орешка для Золушки", а в 11:20 порадует анимационным фильмом "Холодное сердце".

В 16:10 телеканал покажет премьеру фильма "Я худею", а в 19:05 кинопоказ продолжит комедия "SOS, Дед Мороз, или Все сбудется!".

Анимацию для всей семьи "Три богатыря и принцесса Египта" "Беларусь 2" представит в 20:50.