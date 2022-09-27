Новый государственный стандарт разграничил права и обязанности ученика, учителя и родителей

Государственный школьный стандарт, что вступил в силу с 1 сентября 2022 года, разграничил права и обязанности всех участников учебного процесса - ученика, учителя и родителей. Документ регулирует использование учащимися мобильных средств (этому отведена целая глава). Во время занятий гаджеты должны находиться в беззвучном режиме. В перерывах между уроками пользоваться мобильными средствами разрешено для оперативной связи с родителями и другими близкими родственниками только в случаях острой необходимости.



Предусмотрен и порядок рассмотрения конфликтных ситуаций: к их решению подключатся классные руководители и школьные психологи, при желании родители также могут вмешаться. Для этого необходимо обратиться в специально созданную комиссию по разрешению спорных ситуаций.