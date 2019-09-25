Новый имидж придают столичным деревьям

В форме цилиндра, шара или конуса - новый образ деревьям придают столичные озеленители. Делают это не только ради красоты, но и чтобы подготовить растения к зиме. Чаще всего такой имидж создают липам и ивам. Стиль выбирают в соответствии с формой кроны самого дерева. Причем стригут их с помощью автовышки, так лучше видны лишние ветки.



Евгений Тимощенко, работник УП "Минскзеленстрой": "Например, вот эти деревья подходят для, как мы их называем, шайб. А липы подходят, если взрослые, для конусов либо бочки".



Всего в столице более 500 деревьев, над образом которых работают мастера топиарной стрижки. За день бригада успевает постричь до двадцати растений.