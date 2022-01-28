Новый кабинет компьютерной томографии открыли в поликлинике Солигорска

Сегодня наша больница оснащена всем, чем возможно. У нас УЗИ-диагностика на уровне, функциональная диагностика на уровне, у нас сегодня масса физиотерапевтических процедур, процедур для реабилитации пациентов. Мы в момент эпидемии берем и долечиваем людей после ковидной инфекции. Мы сегодня имеем очень хороший, 100-процентный результат реабилитационный.

Татьяна Янукович, заведующая кардиологическим отделением Солигорской центральной районной больницы