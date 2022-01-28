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Новый кабинет компьютерной томографии открыли в поликлинике Солигорска

Курс на модернизацию и оснащение клиник центрального региона. Новый кабинет компьютерной томографии открыли в Солигорске. Современное оборудование появилось на базе 2-й поликлиники. Аппарат позволит оказывать помощь пациентам с ковид-инфекцией, при этом не останавливая диагностику других патологий. Важным этапом в оснащении Центральной районной больницы станет и газораспределительная станция. Ее запустят в ближайшее время.

Уже строительные работы почти закончены, мы готовы к приему. Ждем отгрузку из РФ. Это будет кислородный концентратор с производительностью 1200 литров кислорода в минуту. Кислород - это весьма дорогое удовольствие. С газоразделительной станцией мы сами сможем его производить и обеспечивать помощь нашим пациентам.
Александр Кисель, главный врач Солигорской центральной районной больницы


Сегодня наша больница оснащена всем, чем возможно. У нас УЗИ-диагностика на уровне, функциональная диагностика на уровне, у нас сегодня масса физиотерапевтических процедур, процедур для реабилитации пациентов. Мы в момент эпидемии берем и долечиваем людей после ковидной инфекции. Мы сегодня имеем очень хороший, 100-процентный результат реабилитационный.
Татьяна Янукович, заведующая кардиологическим отделением Солигорской центральной районной больницы


Сейчас Солигорская ЦРБ обслуживает почти 130 тысяч пациентов. Вместе с этим функционируют несколько межрайонных центров. По медицинской помощи приезжают из Несвижа, Клецка, Слуцка. Обращаются также жители Стародорожского, Узденского и Копыльского районов.

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