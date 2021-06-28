Новый кабинет компьютерной томографии открылся в Молодечно

В Беларуси продолжается активная модернизация в отрасли здравоохранения. Особое внимание и регионам. В Молодечно начал работать новый кабинет компьютерной томографии. Оборудование упростит и ускорит процесс диагностики заболеваний. Аппарат приобретен за счет займа Международного банка реконструкции и развития в целях борьбы с COVID.