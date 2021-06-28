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Новый кабинет компьютерной томографии открылся в Молодечно

В Беларуси продолжается активная модернизация в отрасли здравоохранения. Особое внимание и регионам. В Молодечно начал работать новый кабинет компьютерной томографии. Оборудование упростит и ускорит процесс диагностики заболеваний. Аппарат приобретен за счет займа Международного банка реконструкции и развития в целях борьбы с COVID.

Теперь пациентам Молодечненской районной больницы доступен полный современный диагностический комплекс. Кроме кабинета КТ, здесь функционируют также аппарат магнитно-резонансной томографии и ангиографический кабинет.


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