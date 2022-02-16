Новый кабинет компьютерной томографии появился в Минской областной больнице

Модернизация и оснащение клиник центрального региона. Новый кабинет компьютерной томографии открыли сегодня в Минской областной больнице. Современный аппарат позволит провести диагностику практически всего организма и поставить диагноз пациенту буквально за несколько минут. Кабинет сможет принимать в день до 80 человек. Для работы на новом оборудовании медики прошли дополнительное обучение.