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Новый кабинет компьютерной томографии в Столбцах принимает первых пациентов
Региональная медицина качественная и доступная! Новый кабинет компьютерной томографии в Столбцах принимает первых пациентов. Современный аппарат при сканировании делает 64 среза: детальный цифровой рисунок позволяет выявить заболевания на ранних стадиях. Такие методы подходят для исследования внутренних органов, а также для проверки костей и суставов.
Вместе с технической модернизацией обновляется вся районная структура здравоохранения. Отремонтировали не только больницу в Столбцах, но и сельские амбулатории. Новая мебель и современное оборудование, перепланировка - так, например, изменилась участковая больница в Рубежевичах.
Всего Рубежевичская участковая больница сейчас обслуживает почти 1800 пациентов более чем из 40 населенных пунктов. Работает стационар, также медики выезжают домой.
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