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Новый Кодекс о земле позволит узаконить самовольно занятые участки

Решить проблемы землепользователей станет проще. Президент накануне подписал закон об изменении соответствующего кодекса.

Новая редакция Кодекса о земле

Документом усилена роль местных органов власти по регулированию земельных отношений, наведению порядка и разрешению спорных вопросов. Так, главная задача на местах - грамотно использовать пустующие участки в границах населенных пунктов и создать все условия, чтобы люди их выкупали. В частности, согласно обновленному документу, гражданам будут предоставлять до одного гектара для строительства жилых домов в населенных пунктах. Нововведения позволят также узаконить самовольно занятые участки, кроме этого допускается их раздел.

Часть новаций заработает уже с 1 сентября. Обновленный Кодекс о земле вступит в силу с начала будущего года.

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