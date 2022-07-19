Новый Кодекс о земле позволит узаконить самовольно занятые участки

Документом усилена роль местных органов власти по регулированию земельных отношений, наведению порядка и разрешению спорных вопросов. Так, главная задача на местах - грамотно использовать пустующие участки в границах населенных пунктов и создать все условия, чтобы люди их выкупали. В частности, согласно обновленному документу, гражданам будут предоставлять до одного гектара для строительства жилых домов в населенных пунктах. Нововведения позволят также узаконить самовольно занятые участки, кроме этого допускается их раздел.