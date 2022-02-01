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Новый Кодекс об образовании предусматривает конкурсный отбор в 10-е классы гимназий
Новый Кодекс об образовании предусматривает конкурсный отбор в 10-е классы гимназий. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования. Александра Петрова отметила, что отбор будет осуществляться по среднему баллу свидетельства и отметок по предметам, которые ученики будут изучать на повышенном уровне.
Расширяются и возможности целевой подготовки: своих будущих работников направить на обучение могут организации, которые находятся в крупных населенных пунктах.
Что касается социальных гарантий, то выпускники, которые получили профессиональное образование на платной основе и обратились за распределением, могут получить статус молодого специалиста.
Александра Петрова, начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Беларуси:
Появились в общей части такие понятия, как сетевая форма получения образования. В настоящее время у нас на уровне профессионального образования важным понятием является опережающая подготовка кадров. В сетевой форме взаимодействия учащиеся учебных заведений по схожим специальностям смогут получить навыки эксплуатации современного оборудования, а также освоить новейшие технологии, научиться навыкам проектирования.В новой редакции также оптимизированы виды учреждений дошкольного образования: теперь это детский сад, санаторный детский сад и дошкольный центр развития ребенка.p>
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