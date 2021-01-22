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Новый комплекс на "Нафтане"

Гендиректор добавил, что после запуска комплекса замедленного коксования на "Нафтане"в ближайшие годы упор будет сделан на развитие завода "Полимир".

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