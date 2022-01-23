Новый комплекс по выращиванию индейки в Дубровенском районе

Мы строим в Орше большое мясоперерабатывающее предприятие, и есть планы там наладить переработку птицы, чтобы расширить ассортимент детского мясного питания, которыми мы славимся. На одной из площадок, которую мы перепрофилируем, и будем производить мясо индейки - продукт диетический.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома