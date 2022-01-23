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Новый комплекс по выращиванию индейки в Дубровенском районе

Изменения в промышленной инфраструктуре: идет реконструкция бывшего свиноводческого комплекса в деревне Шабаны. 20 помещений на площади 25 гектаров готовят для производства мяса индейки. Объект принадлежит Оршанскому мясоконсервному комбинату.


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Мы строим в Орше большое мясоперерабатывающее предприятие, и есть планы там наладить переработку птицы, чтобы расширить ассортимент детского мясного питания, которыми мы славимся. На одной из площадок, которую мы перепрофилируем, и будем производить мясо индейки - продукт диетический.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома


Планируется, что на новой производственной площадке будет создано 40 рабочих мест.

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