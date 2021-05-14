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Новый компьютерный томограф заработал в 4-й городской больнице Гродно
Это первый подобный аппарат для клиники. По словам специалистов, модель КТ японского производства - одна из самых современных на рынке. Для его установки специально реконструировали несколько помещений. На закупку томографа было затрачено более одного миллиона рублей. В день на нем можно будет проводить до 30 исследований. Проект осуществили и в рамках реализации концепции создания сети опорных клиник. Новый компьютерный томограф стал 12-ым в Гродненской области.
В нем закреплены лучшие технологические разработки с предыдущих линеек томографов, так же добавлены новые технические решения. Данный томограф нацелен на решение различных диагностических задач - от простых рутинных ежедневных исследований до сложных и экстренных
Переоснащаются и клиника города Лиды, и Волковысская ЦРБ, которые тоже будут входить в сеть опорных клиник. Это действительно важное событие. Это современный 128-срезовый компьютерный томограф. Он будет работать не только для пациентов, находящихся на стационарном лечении 4 городской больницы, но и оказывать помощь пациентам амбулаторного профиля
Согласно новым данным, опубликованным Минздравом, на сегодняшний день зарегистрированы 1109 пациентов с COVID-19, выписаны 1067.
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