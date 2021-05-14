Новый компьютерный томограф заработал в 4-й городской больнице Гродно

Переоснащаются и клиника города Лиды, и Волковысская ЦРБ, которые тоже будут входить в сеть опорных клиник. Это действительно важное событие. Это современный 128-срезовый компьютерный томограф. Он будет работать не только для пациентов, находящихся на стационарном лечении 4 городской больницы, но и оказывать помощь пациентам амбулаторного профиля

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома

