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Новый коронавирус из Китая шагает по миру. Пути распространения и меры предосторожности
Первый случай нового коронавируса, напомним, был зафиксирован в городе Ухань провинции Хубэй в начале января.
На сегодняшний день наличие носителей вируса уже официально подтверждено в Южной Корее, Японии и Таиланде. Чрезвычайно высока вероятность проникновения вируса на территорию Вьетнама и Сингапура. Первые пациенты с подозрением на опасный вирус появились в США и Австралии.
Симптомы
Врачи выделяют 6 основных симптомов заболевания: это насморк, головная боль, кашель, больное горло, лихорадка и общее недомогание.
Все это, по сути, схоже с привычными симптомами гриппа.
Инфицировано 473 пациента
На данный момент известно, что вирус нового типа стал причиной смерти 17 человек. Официально подтверждено инфицирование 473 пациентов. У всех вирусную пневмонию сопровождает прогрессирующая одышка.
Ли Бинь, заместитель председателя Госкомитета по здравоохранению Китая:
"Собранные данные говорят о том, что заболевание передается через дыхательные пути, есть вероятность вирусной мутации, и это представляет большой риск".
Новый коронавирус человека мутирует и распространяется
Изначально его приняли за пневмонию. Но позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид тяжелого острого респираторного синдрома, вызванного коронавирусной инфекцией. Вспышку в Ухане связывали с местным рынком свежих морепродуктов и мяса. Но позже часть госпитализированных заявили: они не посещали это место.
Тарик Язаревич, официальный представитель ВОЗ:
"Недостаточно известно о том, как он передается, о клинических характеристиках болезни, ее тяжести и степени распространения или ее источниках. Но, исходя из текущей информации, источник вспышки болезни в Китае, судя по всему, имеет животное происхождение. При этом передача от человека к человеку, происходящая при близком контакте, является ограниченной".
В Ухане введены чрезвычайные меры
Больному китайским коронавирусом назначается терапия - прием антибактериальных средств широкого спектра.
Лю Чжэнь, главврач больницы г. Уханя:
"Если симптомы не очень тяжелые и температура не очень высокая, мы проводим регулярную процедуру, но при необходимости оставляем пациента в клинике".
Ли Вэй, заместитель главврача больницы г. Уханя:
"К нам подключаются врачи из других отделений. Работы много - мы принимаем до 400 пациентов в день".
Но главное - предупредить. В Ухане закрыли городской зверинец, инспектируют рынки.
Ван Сюйли, глава общины г. Уханя:
"Мы проводим профилактические меры в связи с эпидемией. Помимо обязательной уборки мусорных ям, постоянно проверяем санитарно-гигиеническую ситуацию на рынках и в прилегающих местах. Занимаемся стерилизацией предметов в часто посещаемых местах, например таких, как дверные ручки в магазинах".
В местах большого скопления людей - на железнодорожных станциях и аэропортах - ведется контроль за температурой граждан.
Мэтью Чэнг, секретарь администрации Гонконга:
"Мы перешли на уровень оповещения. Это означает, что мы готовы к вероятности передачи вируса от человека к человеку. Это максимально возможный уровень реагирования, и мы готовимся к худшему ".
Габриэль Люнь, сотрудник медфакультета университета Гонконга:
"Абсолютно важно, чтобы государственные органы здравоохранения признали высокую опасность ситуации на самых ранних стадиях. Чрезвычайные меры необходимы прежде, чем она станет взрывоопасной".
Вирус проникает за границу
Сейчас в Китае новогодние каникулы. Неизменная и обязательная традиция - в эти праздничные дни навестить родных и близких. А сколько зарубежных гостей наведается. Интенсивность перемещений по стране зашкаливает. И медики бьют тревогу: вирус будет распространяться стремительнее, и не только на территории Китая.
в аэропортах Вьетнама и Японии. А КНДР вообще решила на время закрыть для Китая госграницу. Ведь пациенты с подозрениями на новый вирус обнаружены в Сингапуре и Вьетнаме, опасный пассажир из Шанхая госпитализирован в Петербурге, о подозрительных случаях сообщили Филиппины, Австралия и США.
Джей Инсли, губернатор штата Вашингтон:
"Мы согласны, что риск для жителей штата Вашингтон низок, опасений для паники нет. Но нельзя терять бдительность. Этот тот случай, когда мы должны быть готовы быстро среагировать. У нас пять аэропортов, принимающих прямые рейсы из Китая. Прилетающие будут проходить тщательный досмотр".
Меры предосторожности
В принципе, меры предосторожности те же, что и в сезон гриппа. Регулярно мыть руки, прикрывать лицо при кашле и чихании, чтобы не подвергать окружающих малейшей опасности. А еще особенно тщательно готовить мясо, морепродукты и блюда из яиц.
Статистика заражений и распространения уханьского коронавируса прирастает. И сегодня это одна из важнейших мировых тем. В эти минуты в Женеве начинается экстренное совещание Комитета Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям.
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