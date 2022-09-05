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Новый корпус детского сада открыли в Бресте

В центре внимания и расширение социальной инфраструктуры. Настоящий праздник для малышей в Бресте. В одном из микрорайонов открыли новый корпус детского сада. Количество групп увеличилось. Капитальный ремонт длился около 3 месяцев. Работы проводили брестские строители совместно со специалистами Минобороны. Посещать детский сад будут ребята из семей военнослужащих Брестского гарнизона.

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