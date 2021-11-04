Новый корпус открылся в территориальном Центре соцобслуживания населения Заводского района Минска

Современный тренажерный зал со спортивным оборудованием, пункт вакцинации, комнаты для отдыха. Новый корпус открылся сегодня в территориальном Центре соцобслуживания населения Заводского района столицы. Здесь разместятся два отделения - сопроводительного проживания и социальной адаптации и реабилитации. Также здесь в скором времени организуют и ярмарку вакансий для трудоустройства инвалидов.