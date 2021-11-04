ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Новый корпус открылся в территориальном Центре соцобслуживания населения Заводского района Минска

Современный тренажерный зал со спортивным оборудованием, пункт вакцинации, комнаты для отдыха. Новый корпус открылся сегодня в территориальном Центре соцобслуживания населения Заводского района столицы. Здесь разместятся два отделения - сопроводительного проживания и социальной адаптации и реабилитации. Также здесь в скором времени организуют и ярмарку вакансий для трудоустройства инвалидов.

В новом здании для посетителей (их, кстати, около 40 тысяч) работает салон "Уютный дом", пункт проката технических средств реабилитации, кризисная комната.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все