ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Новый кризисный центр для беженцев из Украины работает в Бресте

Беларусь проявляет высший пилотаж гуманности по приему беженцев из Украины. Такое мнение высказал председатель Брестской областной организации Белорусского Общества Красного Креста. Определены места проживания, питания, отработано взаимодействие с государственными органами управления по гражданству и миграции, образования, здравоохранения.

Николай Кузьмицкий показал новый кризисный центр. Его открыли в июле. Подобные есть в Гомеле и Гродно. Все необходимое оборудование и инвентарь закупали за счет средств фондов ООН, ЮНИСЕФ, ПРООН и областной организации Белорусского Общества Красного Креста. Помогают городские власти, брестчане.

Есть оборудованная кухня, ванная со стиральной машиной, детская комната с игрушками и, конечно же, предусмотрены спальные места. В кризисном центре временного содержания полностью созданы все условия для проживания 10-12 человек.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все