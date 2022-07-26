Новый кризисный центр для беженцев из Украины работает в Бресте

Беларусь проявляет высший пилотаж гуманности по приему беженцев из Украины. Такое мнение высказал председатель Брестской областной организации Белорусского Общества Красного Креста. Определены места проживания, питания, отработано взаимодействие с государственными органами управления по гражданству и миграции, образования, здравоохранения.

Николай Кузьмицкий показал новый кризисный центр. Его открыли в июле. Подобные есть в Гомеле и Гродно. Все необходимое оборудование и инвентарь закупали за счет средств фондов ООН, ЮНИСЕФ, ПРООН и областной организации Белорусского Общества Красного Креста. Помогают городские власти, брестчане.