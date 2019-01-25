Новый лечебный корпус больницы в Осиповичах примет первых пациентов уже в этом году

Новый лечебный корпус районной больницы в Осиповичах примет первых пациентов уже в этом году и станет центром оказания современной диагностической, хирургической и реанимационной помощи. В здание переедет и родильное отделение - сейчас они в разных помещениях. Вместе со строительством идет подготовка кадров: создадут 30 рабочих мест и приобретут компьютерный томограф за счет Министерства здравоохранения. На базе больницы будет открыто и отделение гемодиализа. С ходом строительства и качеством оказываемых медуслуг в районе сегодня ознакомился вице-премьер Игорь Петришенко. В рамках единого дня информирования он встретился с коллективом поликлиники.

