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Новый лечебный корпус больницы в Осиповичах примет первых пациентов уже в этом году
Новый лечебный корпус районной больницы в Осиповичах примет первых пациентов уже в этом году и станет центром оказания современной диагностической, хирургической и реанимационной помощи. В здание переедет и родильное отделение - сейчас они в разных помещениях. Вместе со строительством идет подготовка кадров: создадут 30 рабочих мест и приобретут компьютерный томограф за счет Министерства здравоохранения. На базе больницы будет открыто и отделение гемодиализа. С ходом строительства и качеством оказываемых медуслуг в районе сегодня ознакомился вице-премьер Игорь Петришенко. В рамках единого дня информирования он встретился с коллективом поликлиники.
К открытию в Осиповичах готовится и физкультурно-оздоровительный комплекс с аквапарком, кафе, залами для занятий аэробикой и танцами и тренажерным.
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