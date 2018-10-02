Новый магазин сети "Евроопт" открылся в Верхнедвинске

Это уже сотый объект ритейлера в Витебской области. Открытие торгового объекта удачно совпало с проведением в районном центре областного фестиваля "Дожинки" и стало еще одним подарком к празднику хлеборобов. Удобная парковка, богатый ассортимент, выгодное расположение. О преимуществах нового Евроопта и перспективах развития сети в сельской местности - материал Натальи Кузьмицкой.

Верхнедвинск - небольшой райцентр с населением в 7,5 тысячи человек. Именно здесь отметил новоселье сотый объект сети "Евроопт" в Витебской области. Для первых покупателей по традиции грандиозный праздник с музыкой, розыгрышами и дегустацией. Даже с любимыми Бонстиками можно было обняться и сфотографироваться.

В Витебской области розничная торговля развивается довольно успешно. Действуют и крупные национальные сети, есть и несколько региональных операторов. Правда, именно Верхнедвинск до последнего времени ветры конкуренции не затрагивали, и перемены, которые внес в районную торговлю Евроопт, очевидны. И по ассортименту, и по доступности цен, и по торговому обслуживанию это совершенно новый уровень, который получили покупатели.

Задача номер один - стремиться к такому же стандарту торговли и в сельской местности. Оршанский район, например, уже полгода на комплексном обслуживании ритейлера.

Довольны работой сети "Евроопт" и покупатели, которые уже давно знают обо всех ее преимуществах и ждут в своих населенных пунктах. Тем не менее на селе Евроопт сталкивается с длительной процедурой согласования открытия магазинов.