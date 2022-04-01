Новый маршрут по арт-локациям в проекте "Променад"

В эту субботу на Большой сцене Белгосфилармонии нетипичное звучание мировой классики. Единственный в Беларуси оркестр саксофонов раскроет эпоху Сен-Санса и Пьяццоллы. После эстафеты показа произведений на столетие Большому театру. В воскресенье для поклонников высокого и балет по "Жар-птице" Стравинского, и опера "Евгений Онегин" в музыкальной партитуре Чайковского.

В проекте "Променад" дополним ваш маршрут новыми арт-локациями.

Интригу раскрыли: чудо, несмотря на окружающие новости, случилось. Никаких шуток и розыгрышей: в Большом "Спящую красавицу" разбудили поцелуем на глазах у тысячи зрителей. Балет с "платиновой" полки сняли с афиши на полгода, чтобы "переодеть". И вот - версия пятая. Открыта продажа билетов.

Реверанс балетмейстеру Петипа - лично от мастера Елизарьева. Гуру белорусского балета не стал кромсать "на вечное приобретение человечества". Хореография - по классическим канонам. И никакой бытовой пантомимы. Новизна - в формате.

Более 330 костюмов - с претензией на "от кутюр". Блеска стало много. Однако драгоценные камни - не только на пачках дебютанток Большого балета, но и в партитурах Чайковского. В пятую редакцию вернули танец па-де-карт. С золотом, бриллиантами и сапфирами.

Подмостки Большого похожи на подмостки Национального художественного. Здесь на стенах также премьера. И также "в классическом стиле". Линогравюры изготавливают уже более столетия. Сегодня они в статусе самых растиражированных техник ручной печати в мире.





Запасники оставили работы авторов 20 столетия. Здесь сразу белорусская, русская и литовская графические школы. В коллекции и цветные линогравюры летописца белорусской столицы Анатолия Тычины. Над Свислочью, Новые дома на Привокзальной площади и Главный вход на стадион "Динамо" - все это хроника Минска глазами мастера.

У нас сотни линогравюр в коллекции. В НХМ мы показываем только около 40 работ 20 авторов. Лучших авторов, которые работали в этой технике. У нас есть на выставке Фаворский, которого знают, наверное, все любители прекрасного. Светлана Ржеуцкая, куратор выставки, научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси

Графика раскрасила и стены Дворца искусства. В пространстве - "Бумага и линия". Работы от квартета авторов-юбиляров.

Есть и посвящения Витебску, и история одного камня, нашлось место и просто философии. Нетипичное можно просмотреть, а лично заинтересованным - попасть на "точку отсчета" любой линии. В графическую мастерскую.

Мы сейчас будем печатать линогравюру. Что такое линогравюра: берется кусок линолеума, потом наносится рисунок и вырезается определенным резцом. То, что я вырезаю, будет потом не печататься. По поверхности начинаем валиком наносить этот черный цвет. Все это дело у меня тут размечено. Специальная прокладочка, она нужна для прилегания вала к нашей линогравюре. И вот это все дело поднимается. Вот такая работа получается. Всеволод Швайба, художник-график

И такой подарок может сделать каждый желающий. За 30 копий, которые сделаете с мастером в этом зале, 80 рублей. Доступ в мастерскую каждому.





В Беларуси, кроме Академии искусств, мы единственная мастерская, куда можно прийти и попробовать себя в технике литографии. Более того, нас радует, что повышается интерес к этой технике. Открылись специальные ежемесячные экскурсии, где мы показываем технику на офортном станке. Юлия Анацкая, директор художественного комбината

Всего 20 рублей - и предыдущая запись, и более не понадобится "Википедия", чтобы расшифровать понятие "линогравюры".