Новый механизм для добровольного страхования в Беларуси начнет работать с 1 октября 2022 года

Хорошая новость для тех, кто заранее думает о своей пенсии. С 1 октября нынешнего года начнет работать новый механизм добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии. Работникам предоставляется право уплачивать дополнительный страховой взнос на накопительную пенсию в размере до 10 процентов заработка.



В программе могут участвовать все, за кого работодатели уплачивают обязательные взносы в Фонд социальной защиты населения. Подключиться к ней можно будет не позднее, чем за три года до выхода на пенсию.