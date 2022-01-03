3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Новый механизм для добровольного страхования в Беларуси начнет работать с 1 октября 2022 года
Хорошая новость для тех, кто заранее думает о своей пенсии. С 1 октября нынешнего года начнет работать новый механизм добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии. Работникам предоставляется право уплачивать дополнительный страховой взнос на накопительную пенсию в размере до 10 процентов заработка.
В программе могут участвовать все, за кого работодатели уплачивают обязательные взносы в Фонд социальной защиты населения. Подключиться к ней можно будет не позднее, чем за три года до выхода на пенсию.
Президент
Все
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Политика
Все
Общество
Все
Сергеенко провел прием граждан, где обсудили личные проблемы и инициативы
Рост кибератак: Беларусь вошла в топ-3 самых атакуемых государств на территории СНГ
Соцопрос показал, что большинство белорусов уверены в своем будущем
Кривошеев: Изменение климата - глобальная ключевая тема, в которую вовлечены руководители государств
В мире
Все
Удастся ли демократам США смириться со своим поражением на президентских выборах
Боррель: Европейцам приходится объяснять необходимость поддержки Украины
The Sunday Times: Елизавета II перед смертью назвала Бориса Джонсона "идиотом"
Демографические перспективы Латвии: к 2030 году население страны может снизиться до 1 млн человек
Регионы
Все
Происшествия
Все