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Новый механизм формирования стоимости медикаментов содержит указ Президента

Обязательная регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарства. Новый механизм формирования стоимости медикаментов содержит указ Президента. Еще в начале года, инспектируя фармацевтический рынок, Александр Лукашенко отметил, что цены должны быть адекватными. Чтобы они не завышались, продолжается активная работа с производителями и поставщиками. Сегодня стоимость медикаментов в аптеках регулируется только размерами надбавок.

Чтобы опробовать новый подход, взяты пока только две группы лекарств. Это для лечения онко- и сердечно-сосудистых заболеваний. В итоге в этом перечне около 40 позиций.

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