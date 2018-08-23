Обязательная регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарства. Новый механизм формирования стоимости медикаментов содержит указ Президента. Еще в начале года, инспектируя фармацевтический рынок, Александр Лукашенко отметил, что цены должны быть адекватными. Чтобы они не завышались, продолжается активная работа с производителями и поставщиками. Сегодня стоимость медикаментов в аптеках регулируется только размерами надбавок.