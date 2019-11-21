Новый микроавтобус для перевозки детей с особенностями развития появился в Узде

Особенный подарок! Комфортабельный микроавтобус появился в Узденском районном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Ключи от автомобиля вручил сегодня помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев. Новый микроавтобус предназначен для перевозки детей с особенностями развития. Он оборудован подъемниками для инвалидной коляски и ремнями безопасности. В салоне есть кондиционер и телевизор.



В центре, которому в этом году исполняется 20 лет, воспитываются 11 детей.



