ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Новый микроавтобус для перевозки детей с особенностями развития появился в Узде

Особенный подарок! Комфортабельный микроавтобус появился в Узденском районном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Ключи от автомобиля вручил сегодня помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев. Новый микроавтобус предназначен для перевозки детей с особенностями развития. Он оборудован подъемниками для инвалидной коляски и ремнями безопасности. В салоне есть кондиционер и телевизор.

В центре, которому в этом году исполняется 20 лет, воспитываются 11 детей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все