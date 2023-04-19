Новый микрорайон построят в Фаниполе

"Общественное обсуждение пройдет с 24 апреля по 8 мая. Презентация в горисполкоме состоится 28 апреля, разработчики представят проект жителям. Площадь города-спутника значительно увеличится", - отметил Владимир Кореневич.

На присоединенных к Фаниполю территориях возведут многоэтажные дома средней и повышенной этажности (10 этажей). Также предусмотрены общественно-деловая, рекреационная зоны, индивидуальное жилье. Планы будут реализованы в два этапа - до 2030 года и до 2035-го.

"У нас есть проблемный участок в районе железнодорожного переезда, там постоянно по утрам возникают пробки. По проекту здесь будет путепровод, под которым пройдет дорога. Зарезервированы площадки и под строительство садика, школы. Но какие конкретно объекты и где расположатся, пока точно не определено. Это перспектива", - рассказал Владимир Кореневич.

Сейчас площадь Фаниполя составляет более 708 га. Новый микрорайон займет 203,5 га в южной части Фаниполя вблизи ул. Комсомольской, Заводской, Короткевича, Победы, Железнодорожной, П. Машерова. Частично находится в границах существующей городской черты, частично - на землях Дзержинского района. Также включает территорию деревни Подсосенье.

В целом, по словам Владимира Кореневича, город-спутник развивается. Строится социальная и инженерная инфраструктура. В частности, реализуется вторая очередь масштабного проекта по ул. Зеленой. Здесь расширяют до четырех полос улицу, открыли детский сад, возводят школу.

"За последние пять лет в городе построено два детских сада - их сдали в 2018-м и 2022-м. Проводим ремонт дворовых территорий, в прошлом году девять улиц отремонтировали. Заменено большое количество водопроводов, две скважины пробурили, строится резервуар на 2 тыс. куб. м. В инвестпрограмму включены реконструкция очистных сооружений, ремонт пешеходного моста через железнодорожные пути. Строится физкультурно-оздоровительный комплекс, может, к 1 сентября его введем в эксплуатацию. Готовность - около 70 %", - рассказал Владимир Кореневич.

Население Фаниполя - примерно 18 тыс. человек. Город прирастает новостройками. В частности, построен жилой дом на 340 квартир, семь домов для многодетных семей, возводится жилой комплекс "Современный" на 800 квартир (в 120 квартирах новоселы уже получили ключи).