Новый микрорайон построят в Молодечно к 2030 году

Мы сейчас находимся в 4-м микрорайоне г. Молодечно. Здесь у нас ведется строительство трех многоквартирных жилых домов. Общее количество квартир - 216. Также у нас планируется строительство на улице Янки Купалы. Там предусмотрено 8 очередей строительства и 8 многоквартирных жилых домов. Площадь их составляет 28 тысяч квадратных метров.

Владислав Шупенько, начальник отдела Молодечненского райисполкома