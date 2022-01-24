ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Новый микрорайон построят в Молодечно к 2030 году

С детским садом, сквером и велодорожкой. Новый микрорайон построят в Молодечно к 2030 году. Реализуют проект в два этапа. В ближайшие три года возведут 35 тысяч квадратов жилья, затем еще столько же. Дома вырастут в 6 и 9 этажей. Появится также детский сад на 320 мест и торговые площади, благоустроят зеленые зоны, парковки. Комфортная инфраструктура в городе развивается и сейчас.

Мы сейчас находимся в 4-м микрорайоне г. Молодечно. Здесь у нас ведется строительство трех многоквартирных жилых домов. Общее количество квартир - 216. Также у нас планируется строительство на улице Янки Купалы. Там предусмотрено 8 очередей строительства и 8 многоквартирных жилых домов. Площадь их составляет 28 тысяч квадратных метров.
Владислав Шупенько, начальник отдела Молодечненского райисполкома

Новый жилой квартал появится и в пригороде. Это усадебная застройка в поселке Чисть. Возведут почти 60 домов площадью до 150 квадратов. Новоселье в ближайшие годы там отметят более 230 человек.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все