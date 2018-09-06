Новый молодежный проект "#ЗаДело!" стартовал в Беларуси

Стартом нового проекта "#ЗаДело!" отметил свой 16-й день рождения Белорусский республиканский союз молодежи. Акция долговременная и пройдет во всех регионах страны. Основная цель - благоустройство и наведение порядка на своей малой родине. Так, на острове Комсомольцев в минском парке Победы скоро появятся новые спортивные площадки. Сегодня начался монтаж волейбольных стоек, за год здесь планируют сделать и футбольное поле, установить сцену и дизайнерские скамейки. Архитектурный проект подготовили студенты БНТУ. Стать его участником может каждый, опубликовав в соцсетях фото на фоне своего объекта с хештегом #ЗаДело!. Более того, БРСМ намерен провести значительные преобразования в организации.