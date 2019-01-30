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Общество
Новый мост через Березину появится в Борисове
30.01.2019
17:34
Президент
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Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
3 часа назад
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
4 часа назад
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
10 часов назад
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
10 часов назад
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ЦИК утвердил перечень документов, на основании которых будет выдаваться бюллетень для голосования
3 часа назад
Внимание! Во время электоральной кампании в Беларуси активизировались мошенники
5 часов назад
Образована Гомельская областная комиссия по выборам Президента Беларуси. Чем она будет заниматься?
5 часов назад
ЦИК: кандидатами в Президенты Беларуси претендуют стать 7 человек
5 часов назад
В ЦИК не зарегистрировали инициативную группу Дианы Ковалевой для выдвижения кандидатом в Президенты
6 часов назад
Общество
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Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
3 часа назад
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
3 часа назад
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
5 часов назад
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
5 часов назад
Экономика
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Сергеенко: Беларусь готова делиться знаниями и технологиями с африканскими партнерами
5 часов назад
БУТБ договорилась о сотрудничестве с Тульской торгово-промышленной палатой
12 часов назад
Курсы валют на 4 ноября: доллар вырос в цене, юань и российский рубль подешевели
16 часов назад
За что Головченко критиковал работу Белресурсов и как развивается холдинг
01.11.2024
17:26
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01.11.2024
16:39
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Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
2 часа назад
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
6 часов назад
А вдруг шпионы?! В Литве решили почистить ряды армии от жителей страны с двойным гражданством
7 часов назад
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие
9 часов назад
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Будет ли создана в Беларуси государственная программа качества, рассказал Владислав Татаринович
8 часов назад
Новый храм знаний: в Осиповичах открыли школу на более чем 1 тыс. мест
8 часов назад
В Могилевском районе к 80-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков обновили мемориал
10 часов назад
В Бресте образовали областную комиссию по выборам Президента
01.11.2024
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Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
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