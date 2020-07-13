Новый мост через Сож открыл Президент в Славгородском районе

Мост через Сож связал Славгородский район. Посмотреть на результат приехал и Президент. Окончательное решение о возведении новой конструкции через реку принималось пять лет назад. Тогда Александр Лукашенко поддержал местных жителей, пообещав ускорить строительство. Ведь до недавнего времени перебраться на другую сторону реки можно было по временному понтону, и то лишь в теплое время года. В обратном случае местным жителям приходилось направляться в объезд, проезжая лишнюю сотню километров. Теперь мост - это удобный и самый быстрый маршрут. Он не только сократит время передвижения, но и увеличит возможности развития региона в целом за счет улучшения логистики.